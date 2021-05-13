台股今(13日)開低，盤中兩度翻紅，指數上下震盪662點，終場加權指數以15670.10點作收，下跌232.27點，成交值5682億元，聯電收盤上漲1.2元，收在47.55元，漲幅2.59%，台積電收盤下跌13元，收在547元，航運三雄長榮、陽明、萬海仍以跌停價位作收。

周三美股因通膨疑慮全面重挫，台股開盤以15668.33點、下跌234.04點開出，早盤指數一度重挫533.83點，來到15368.54點，跌破半年線，隨著低接買單進場，跌幅不斷收斂，9點42分指數短暫翻紅，隨即又壓低近200點，10點52分再度翻紅，指數重回萬六大關，接近午盤因再傳疫情消息翻跌。

台積電ADR跌逾4%，影響股價今日開低下跌13元，開在547元，股價曾翻紅上漲3元至563元，收盤下跌13元，收在547元，開低的聯發科盤中拉高至905元，上漲17元，收盤仍下跌15元，收在873元，已經走弱一段時間的聯電盤中翻高至48.85元，漲近半根漲停板，收盤上漲1.2元，收在47.55元，面板雙虎股價也由黑翻紅，友達股價觸及22.75元，上漲0.75元，群創來到21.9元，也上漲0.75元，不過終場仍收黑。

航運、鋼鐵、玻璃、紡織等傳產族群今日走弱，航運三雄長榮、陽明、萬海早盤被打到跌停板，在大單進場承接下，開盤約半小時陸續打開跌停，陽明股價並一度翻到平盤以上，終場仍被打回跌停，鋼鐵股中鴻、春雨、燁輝、聚亨等多檔也被打到跌停價，而中鋼股價開低，盤中也曾翻紅，收盤下跌1.75元，收在36.6元。

(中時新聞網)