寶熊漁樂碼頭推廣實體釣魚活動，伊甸心田花園池塘淡水魚非常容易咬餌。（王文吉攝）

寶熊漁樂碼頭推廣實體釣魚活動，強調「隨釣隨放」不對魚類造成傷害。（王文吉攝）

寶熊漁樂碼頭認養伊甸心田花園池塘，並放養吳郭魚、鯽魚、鯉魚等，推廣手竿實體釣魚。（王文吉攝）

台中市潭子行道會長期輔導當地中、小學弱勢學童課後輔導，並經營伊甸心田花園，賣簡餐、咖啡等籌措經費。寶熊漁樂碼頭獲知即出資認養，減輕該會負擔，並利用池塘放養淡水魚推廣實體釣魚活動，目前開放報名，5人即可成團，民眾只要登記申請，也可以到場垂釣。

潭子行道會提供弱勢中、小學免費課後輔導，目前潭陽、潭子、東寶、新興、僑忠國小等25名學童及潭子、潭秀國中8位學生受惠。潭子行道會為自給自足，除對外募款外，並承租心田花園土地，並開設簡餐咖啡店，牧師陳詩景自己泡咖啡、賣簡餐等籌措經費。

經營「寶熊漁樂碼頭」觀光工廠的台中市產業事館發展協會理事長吳德利7年前開始支持認養心田花園。吳德利說，心田花園佔地廣闊，並有池塘，他放養吳郭魚、鯽魚、鯉魚等，推廣手竿實體釣魚，教導弱勢學童認識海洋及體驗釣魚，附近居民也都會前往垂釣。

吳德利說，政府今年推動「向海致敬」活動，除開放全台50漁港供民眾釣魚，學校也都配合推廣海洋教育。他說，台灣是海島，但居民對海洋的認識薄弱，因此，他結合心田花園推廣實體釣魚活動，5人報名即可成行。

吳德利推薦1日遊程，一早參觀寶熊漁樂碼頭、享用午餐後，下午再到心田花園體驗真的釣魚，由於採用手竿沒有倒勾，釣起的魚兒必需再放生，魚嘴是軟骨結構，「隨釣隨放」不會對魚類造成傷害，即日起開放報名。

(中時 )