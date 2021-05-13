北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

國內本土確診連環爆，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日接受媒體聯訪時，因為首度透露確診的蘆洲獅子會前會長，與萬華茶藝館（俗稱阿公店）的確診小姐曾有「人與人的接觸」，消息一出，不僅財經網美胡采蘋稍早隨即在臉書發文，稱自己昨日就覺得「獅子會的會長，只是需要時間跟老婆解釋而已」，中肯回覆立馬引發廣大網友回響，笑喊一個疫情將會破壞多少家庭，「人與人的接觸」這驚天6字也被網友炸鍋洗版，一秒成為社群軟體洗版關鍵字！

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日透露，確診的蘆洲獅子會前會長與萬華茶藝館確診小姐有「人與人的接觸」，消息一出，這驚天6字被網友炸鍋洗版，一秒成社群關鍵字。（圖／臉書_蠢羊與奇怪生物）

衛福部長陳時中今日語出驚人，提到確診的蘆洲獅子會前會長與萬華茶室確診小姐曾有「人與人的接觸」的事實，這番話隨即引發外界諸多聯想，臉書粉專「蠢羊與奇怪生物」為此特地畫出「家庭革命」的尷尬場面，圖中可見一隻母獅子對著公獅「河東獅吼」，似乎再質問公獅「人和人的連結」究竟是怎麼樣一個接觸，而平常雄赳赳、氣昂昂的公獅，這回看起來則一臉心虛，低頭回應「喝．．．．喝茶啦」，生動的漫畫圖文配上「蠢羊與奇怪生物」打趣的貼文「待在醫院治療有惡化往生風險，復原後回家也有往生風險，難」，讓網友看了都爆笑不已。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日透露，確診的蘆洲獅子會前會長與萬華茶藝館確診小姐有「人與人的接觸」，消息一出，這驚天6字被網友炸鍋洗版，一秒成社群關鍵字。（圖／臉書_鄉民抓漏）

又臉書粉專「鄉民抓漏」對於該新聞訊息也寫道「華航機師>空服員>前獅子會長>茶室女。情慾流動變成病毒流動，人與人的連結竟造成股市崩跌，真是台灣奇觀！好消息啦！哪次不是好消息！」至於臉書粉專「ICU醫師陳志金」的PO文，則是走高級酸路線，呼籲大家「有找到『連結』就好！就不算是『感染源不明』大家就不要再追問是甚麼連結了！鼓勵染疫民眾誠實交代接觸史，疫調人員辛苦了！」由此可見，阿中部長這驚世一爆，讓各界都忍不住歪樓，認為「人與人的接觸」背後不太單純。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日透露，確診的蘆洲獅子會前會長與萬華茶藝館確診小姐有「人與人的接觸」，消息一出，這驚天6字被網友炸鍋洗版，一秒成社群關鍵字。（圖／臉書_Icu醫生陳志金）

各家動態一曝光，由於實在太過「地獄梗」，不少網友都紛紛爆笑回應，直呼「一個疫情將會破壞多少家庭」、「這應該是從去年至今最歡樂的疫情新聞了」、「我以為比較有錢的人會去林森北路欸」、「瞬間變成爆笑劇」、「凡喝過必留下茶香」、「茶室會不會變成一種復古的流行？」「空虛寂寞覺得冷的會長」、「獅子王念舊錯了嗎？」

不過面對國內疫情亮紅燈，民眾還是得嚴陣以待，防疫不能鬆懈，因此除各大超商、賣場已先後祭出防疫新規定，停止試吃、舉辦活動外，新北市長侯友宜也宣布，即日起關閉八大特區娛樂場，若社區感染無法控制不排除「封城」，稍早台北市長柯文哲則聲明，防疫措施升級「準第三階段」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)