華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，釀成台灣防疫大破口，民進黨立委范雲遭指是「元凶」，因她上月曾召開協調會，討論放寬航空機組員防疫措施。范雲雖已回應表示未施壓，防疫專家小組自有專業判斷。但有媒體今曝光一段該協調會的3分鐘錄音檔，范在會中曾說「我們是強烈建議回到3＋11」。

范雲4月1日曾召開協調會，討論機組人員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。4月14日疫情指揮中心就宣布，4月15日起放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，沒想到後來正因此一放寬，造成機師染疫破口，至今延燒不停；事後有網友翻出范雲曾召開該協調會，引發不少人批評范雲是此波防疫破口的「元凶」。對此，范雲11日曾在臉書寫下，「最近一直有人操作政治口水，說范雲召開協調會施壓衛福部，造成防疫破口這種謠言實在很無聊。指揮中心之所以能成功防疫，就在於政策都是專家小組依照專業決定。沒有政治考量。」

范雲指出，防疫專家小組的所有醫師，不可能接受任何政治施壓影響防疫，在全民齊心防疫的時刻，對於這種抹黑指揮中心的謠言，她無愧於心。但由於批評聲浪大，范雲12日在立法院也現身接受採訪表示，反映民意是立委的工作，現在應該將口罩戴好，而不是噴政治口水；被問及指揮中心是否是按照范雲的意思，放寬國籍航空機組人員的檢疫措施？范雲說，這個問題要去問指揮中心。

但《鏡週刊》今報導，已取得該協調會錄音檔，可聽見范雲當時先是提及，如果機組員檢測結果都是陰性，請交通部提出新版本，「我們是強烈建議回到3＋11，（5＋9）執行滿一個月，就是4月11號，那是不是就是希望喔，4月11號就回到3＋11，他們（機師）已經撐不下去了」。

與會的民航局則回應，3月30日已經提出新提案，范雲先是詢問「3＋11嗎？」民航局回答「是帛琉泡泡的提案，我們再跟指揮中心做一個討論」；范後來說「怕你們的提案到時候沒有被受到重視，所以我們今天要強烈地把我們的建議...」民航局回應，「但是提案的內容和3＋11不一樣，我們已經有提案了。」

(中時新聞網)