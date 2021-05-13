大陸女星鄭爽3年前因節目結識前男友張恒，兩人隨即陷入熱戀，但隔年就宣告分手，今年初張恒自曝滯留美國多月主因，全因和鄭爽找代孕生下兩個小孩，但分手後女方有意棄養，張恒為了得到監護權向鄭爽提告，今(13日)判決結果出爐，張恒獲得「撫養獨立決定權」，媒體進一步曝光判決書，可見其中寫到鄭爽只見過孩子幾次，充其量只是熟人，不算母親，打臉鄭爽。

鄭爽父親先前受訪喊冤，透露鄭爽是因身體差才找代孕，更指鄭爽絕無棄養念頭，是因情緒激動才說了這些不好的話，冷靜後反而一心想扛起照顧一雙子女的責任，為此整修了老家，準備了嬰兒房，也表示鄭爽一直以來都積極尋找兩個孩子下落，但因孩子被張恒控制，才無法與小孩見面。

鄭爽、張恒官司判決書曝光。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

今張恒宣布如願得到兩個小孩撫養權，據《鳳凰網娛樂》報導判決書曝光，可見法院依據雙方證詞與證據，認為從頭到尾鄭爽只跟小孩碰面幾次，身分最多只能算「熟人」，但絕對不是雙親之一，而身為父親的張恒得到撫養權後，若孩子之後需要回國，不需再通過鄭爽同意簽字。

張恒今發文表示，法院仍判給鄭爽少數的撫養時間，判決書裡則進一步說，張恒雖擁有孩子唯一的決定權，但遇到對孩子來說重要決定時，張恒仍需在72小時之內告知母親，緊急如醫療情況下，父母雙方都有權利簽署文件，並有義務在最快時間內告知對方，至於張恒被指獨自帶走小孩，判決書說：「他（張恒）獨自將他們安全帶到這世上，給他們充滿愛的家，他更一人滿足了孩子們的需求」，以此判定張恒為主要撫養人。

(中時新聞網)