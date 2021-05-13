戴資穎和康那香推出專屬紀念款口罩，5月20日正式上市。（康那香提供）

台灣新冠肺炎疫情進入第二級警戒，且臨界升至第三級的危機，戴口罩、勤洗手是國民目前必須的生活習慣，羽球世界球后戴資穎與康那香企業股份有限公司合作，準備推出紀念版口罩，預計5月20日上市，每賣出1片口罩，小戴和廠商就會共同捐出1元給公益團體。

國際、國內新冠肺炎疫情都考驗政府及人民，職業體育賽事也大受影響，近日世界羽聯BWF都正式公告馬來西亞公開賽延期、新加坡公開賽取消，代表戴資穎直到東京奧運前暫時沒有其他比賽行程，BWF也會針對兩站攸關奧運參賽資格的積分賽夭折，東奧資格如何取得在討論，並擇期公布。

沒有比賽的日子，戴資穎維持日常訓練，當然她也不忘做好防疫工作，戴口罩、勤洗手、避免出入人潮眾多場所，她特別與口罩國家隊康那香共同推出專屬於她世界第一的紀念版口罩，預計5月20正式上市，每賣出1片口罩，小戴和康那香將共同捐出1元給公益團體，不但和分享球迷她的正能量，更希望每位球迷及國人都健健康康的。

這次共推出2款小戴世界第一紀念版口罩，分別為「極速節奏」和「無懼揮灑」，以小戴英文拚法縮寫「TTY」和羽球為主要設計概念發想，運用康那香台灣獨家口罩定位技術，搭配撞色及剪影的時尚設計，成為名符其實第一的時尚彩色口罩。二款都設計有專屬的外盒，一盒10片裝180元，每款限量發行各10萬片。

(中時 )