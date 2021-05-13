因應全球氣候變遷挑戰，高通宣布，與矽品其10家位於南台灣的供應商合作進行「高通台灣永續合作計畫」，推廣半導體供應鏈發展再生能源，並公布具體成果，這項計畫也是高通在全球第一次將間接供應商納入合作夥伴、共同推動再生能源的案例，透過此次合作，不僅強化高通與台灣供應商緊密合作關係，更奠定高通與台灣供應鏈合作推動再生能源發展的典範基礎，鼓勵更多中小企業投入能源轉型和永續發展，協助打造台灣成「亞洲第一」的綠能之島。

高通自2019年6月建置「台灣營運與製造工程暨測試中心，高通一直在與南台灣包括封測、精密機械、光通訊等半導體中小企業供應商進一步深化關係。

高通副總裁暨高通台灣與東南亞區總裁劉思泰指出，台灣是高通全球產業鏈的重要夥伴。高通長期與台灣產業夥伴共同成長與創新，並將成果回饋社會。今天，在矽品精密和10家台南、高雄供應商，以及台灣區電機電子工業同業公會的支持下，「高通台灣永續合作計畫」獲致具體成果。

「高通台灣永續合作計畫」自2020年6月啟動執行至今，是高通繼2017年高通與矽品水回收專案後，攜手矽品精密與10家南部優質半導體供應商進一步擴大合作、從無到有的在供應鏈推動建置永續環境。其中除了位在台南的恆碩科技股份有限公司與台灣瑞環股份有限公司外，其他八家都是高雄企業，分別是鈦昇科技公司、公準精密工業股份有限公司、穎崴科技股份有限公司、杰鑫國際物流股份有限公司、長華電材股份有限公司、樺塑企業股份有限公司、旭宏科技有限公司，以及竑騰科技股份有限公司。

「高通台灣永續合作計畫」共設置了12座環保設施，其中包含9座太陽能、1座空調系統最佳化節能改善和1座蒸汽回收系統節能改善，環保效益約減少483萬度用電、可降低2564公噸二氧化碳排放；另外還包含1座廢水回收系統，年回收水量25.6萬公噸，以及年廢棄物回收量250公噸等具體成果。

(時報資訊)