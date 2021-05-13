封測龍頭日月光投控(3711)因應全球氣候變遷挑戰，旗下矽品強強聯手美國高通，首度偕同10家台灣半導體供應商推展再生能源、水回收及廢棄物回收等計畫專案，由內而外落實力行節能減碳，從上到下串聯整體產業鏈，致力協協台灣半導體產業環境永續發展。

矽品2018年以股份轉換方式成為日月光控股旗下全資子公司，2020年合併營收1020.35億元、年增14.66％，稅後淨利114.96億元、年增達51.18％，每股盈餘（EPS）3.39元。2021年首季稅後淨利36.14億元，季增8.39％、年增達70.93％。

半導體產業受疫情影響成為國家戰略級物資，電力及水資源則是確保產能的重要關鍵，實施節能、節水措施及大規模投資再生能源與水回收的研發與落實，以確保電力及水資源供應不匱乏，為半導體產業近年推行環境永續的首要課題。

矽品2017年與高通合作水回收專案後，去年再度攜手合作、帶領10家南台灣合作夥伴，以供應鏈方式推展再生能源、水回收及廢棄物回收等計畫專案，整體專案成果共9座太陽能、1座省電最佳化空調冰水系統、1座蒸汽回收系統及1座研磨廢水回收系統。

矽品表示，此專案預估每年可減少使用483萬度電、降低2564公噸二氧化碳排放，回收25.6萬公噸廢水及250公噸高純度含矽污泥廢棄物，相當於節省1398戶家庭年用電量、21.4萬棵樹年二氧化碳吸收量、114座標準游泳池水量、及22.8萬台中市民日垃圾產生量。

矽品行政長暨資深副總簡坤義表示，為減少製程能源使用，2007年即啟動節電措施、2013年導入ISO 50001能源管理系統，持續在生產與廠務設備提升能源使用效率，以及最佳化運轉參數，去年總節電量達逾2900萬度，單位營收用電量年減2.1％。

此外，矽品2010年啟動節水措施，包括調整減少機台用水等，回收再利用產線廢水，去年總水回收量達逾1040萬噸，且單位營收取水量年減15.3％。去年亦開始導入ISO 14045產品生態效益評估，以持續提升產品生態價值。

矽品環安衛處長莊欽傑表示，此專案將製程中產生的研磨廢水回收再投入製程使用，每月可回收2.1萬公噸廢水及21公噸高純度含矽污泥，其中高純度含矽污泥可回收做為鞋材、輪胎或電子等產業的添加材料，讓污泥變黃金，真正發揮循環經濟的效益。

莊欽傑指出，矽品亦針對耗電量最大的空調冰水系統進行節能改善工程，強化系統調變能力，並開發自動節能控制程式，每月可減少使用21萬度電。此合作計畫與跨國企業合作建構綠色永續供應鏈、與母公司日月光投控的永續目標相結合。

(時報資訊)