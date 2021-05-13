市議員陳政顯質詢時，呼籲龍井區公所要好好溝通，表達大家對防疫破口的疑慮。（陳世宗攝）

本土疫情持續擴大，單日案例新增16例，台灣進入社區感染，中央防疫指揮中心呼籲地方防疫要升級，並要求6月8日前大型活動停辦。市議員吳瓊華指出，各界上緊發條在防疫，龍井區卻有一場大型蓋新電廠的公聽會硬要辦，呼籲主管能源產業的經濟部與購電的台電都要負責，切莫淪為「防疫破洞」。

吳瓊華表示，禮拜五這場公聽會攸關台中一座新的火力發電廠佔地6公頃，天然氣管線就長達7公里，攸關台中、彰化海線數十萬民眾的健康與身家安全，為何在全民防疫的關鍵時刻，要這樣急就章硬要開造成地方疑慮會成為「防疫漏洞」！

吳瓊華拿出公聽會的公文，指出邀請的公家機關有19個，每單位派5人，就有95人；邀請的民意代表22位，每個民代帶5人，就有110人；受邀龍井、梧棲、伸港村的里長31位，一個里長帶1人就有62人，光是出席人員就超過250人，加上經濟部、台電、中佳電廠人員，以及維安的警察一定超過500人。

吳瓊華說，如果新電廠公聽會硬要開，一定會有鄉親去抗議表達反對意見，如同去年中火違法開啟2號機組，到中火抗議的民眾就超過500人，民眾都希望要開可以等到疫情緩和再開，陳時中部長都在呼籲防疫升級，為何台電、經濟部、新電廠要逆時中，希望中央衛福部跟台中市政府衛生局要立即處理，免得成為防疫破口。

市議員陳政顯質詢時，呼籲龍井區公所要好好溝通，表達大家對防疫破口的疑慮。台中市民政局長吳世瑋則說，經過龍井區公所努力，對方可能會延後舉辦，會密切關注是否真的停辦。

陳政顯痛批說，為何經濟部、台電要這麼急著在台中蓋新電廠，中火擴建地方反彈，就引進民間能源廠商來蓋，就是因為台灣很快就會電力短缺。因為民進黨極端廢核，才導致台灣未來可能會電力短缺，為何這個執政無能，中部人要承擔，要硬逼台中港再蓋一座火力發電廠。

(中時 )