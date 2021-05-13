國內新冠疫情擴大，中央流行疫情指揮中心12日指出，台灣暴增16例本土個案，創下疫情以來單日本土案例最多紀錄，其中五股獅子會前會長1傳10，現任會長日日向確診者傳訊息問好，12日時，現任會長曾向成員表示「要去當兵了」，引發議論與猜測；記者實際致電給現任會長，他輕咳兩聲透露，「我只能說，我現在狀態很無聊，訊息等2點公佈再說吧！」。

案1203的新北五股獅子會前會長傳染人數眾多，而前會長足跡遍布蘆洲的餐廳、按摩店，12日中央疫情中心指出，前會長身邊已有10人染疫，現任會長在群組內向成員致歉沒做好防疫。

據了解，現任五股獅子會長從疫情爆發以來，日日向確診者問候，盼能夠鼓勵確診者和獅子會會員，然而昨12日時，有位確診的成員接到現任會長的訊息「要去當兵了」，大家紛紛揣測現任會長恐怕也已確診。

記者致電現任五股獅子會現任會長，他表示，他確實每天都會發訊息向確診者、會員給予鼓勵，記者提問，因為爆出前獅子會會長蘆洲與萬華的案例也找到「人與人」連結的關聯性，會不會覺得尷尬？他說，這是個人行為，可能引發家庭問題，但他不予評論。

是否已確診？現任會長咳嗽兩聲後說，「等兩點吧！兩點會公布，我只能透露我現在狀態很無聊」。

(中時 )