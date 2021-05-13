【旅遊經 編輯部報導】

阿里山林業鐵路極具特色且世界聞名，早期功能以運送木材及生活物資為主，後期轉型為觀光遊憩及文化資產載具。為了讓學子們（國民中小學學生）能到鐵道探秘，林鐵及文資處與嘉義市天文協會合作，於7月8日、9日、10日、11日在嘉義製材所與阿里山林鐵車庫園區推出4梯次「FUN林鐵!鐵道探秘夏令營」。相關活動於明（14）日上午9點開放網路報名，活動費用每人新台幣1,000元(含林鐵嘉義-北門單程車票、講師費、午餐、林業體驗課程、活動材料費及保險費等)，每梯次限額30人，共計招收120名國民中小學學子。

2019年7月9日文化部公告登錄「阿里山林業暨鐵道」為全臺首處「重要文化景觀」，寫下臺灣文資保存重要一頁。林鐵及文資處身為全臺第一個鐵路文化資產保存專責機構，為讓學童有機會親近阿里山林業及鐵道文化，特於今年暑假首度開辦「FUN林鐵!鐵道探秘」夏令營活動，透過身歷其境的參與及實作，從心認識阿里山林業鐵道與文化。

了解火車如何變換軌道

鋸木頭體驗

打造專屬小火車

夏令營活動內容，包括：林鐵獨家鐵道體驗課程、鋸木頭體驗、木頭小火車DIY、嘉義製材所與嘉義車庫園區導覽及阿里山小火車搭乘體驗(嘉義-北門)等。透過親手操作的實境課程設計，認識火車的動力、剎車系統及阿里山小火車撒砂止滑功能；於分組扮演中，化身林鐵人搬動轉轍器並操作迷你版柴油機關車頭，了解機關車頭如何變換車道；透由特殊設計的輕量化枕木及小型化工具，體驗鐵道醫生的日常；走訪百年歷史的嘉義製材所，親近林業文化產業遺跡，甚至可以親手打造個人專屬的木製小火車，相當適合喜歡鐵道與火車迷的國中小學子近距離接觸！

(中時新聞網)