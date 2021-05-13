挺罷免遭陳柏惟威脅「處理」 蘇偉碩轟：沒問政能力還狂妄【獨家專訪】

藍委鄭麗文今日於立院內政委員會質問，2022選舉是否要綁修憲案公投？中選會主委李進勇回應，修憲茲事體大，立院各黨要集思廣益，鄭表示「若陳柏惟罷免案不綁828公投，那2022就不綁修憲」，否則民進黨就是雙標，到時候大家「休督A丟」。

中選會主委李進勇 (吳家豪攝)

鄭麗文指出，民進黨立院黨團總召柯建銘現在每天都在呼籲2022選舉綁修憲案公投，中選會意見為何？修憲案可否跟各類選舉綁在一起？李進勇回應，屆時恐要立院決定。

鄭麗文追問，所以台中立委陳柏惟罷免案綁不綁828公投，也是立院決定嗎？修憲案最終必然要綁公投。李進勇說，修憲是憲政層次問題，茲事體大，立院各黨必須要去集思廣益。

鄭麗文不滿表示，立法院怎麼可以決議公投方式，除非有修法，否則就是依法辦理。現在立委可以決定立委、總統的選舉方式嗎？如果現任立委都不讓的話，這還算公平嗎？李進勇說，立院若無具拘束力的主決議，就是按《公投法》相關規定走，到時候由中選會的委員做決定。

鄭麗文說，如果要因為民進黨的政治考量，就要把陳柏惟的罷免案跟828公投脫鉤，那2022地方選舉就不能綁修憲公投，否則就是雙重標準，要提醒李進勇和執政黨很多事情都「休督A丟」。

(中時 )