傳駐印度代表確診 外交部：保護個資不證實身份 13:442021/05/13 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部發言人歐江安。(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳我國駐印度大使葛保萱感染新冠肺炎，病況輕微，將繼續堅守工作崗位。外交部先前已確認當地有6名外交官確診，並寄送藥品。 外交部發言人歐江安表示，基於個資保護法，外交部不會證實確診人員的身分。 元大人壽 獲3項國際認證 台灣本土個案連環爆 名醫：這3例可能有關聯 (工商 ) #確診 #外交部 #駐印度 #保護 #個資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網傳「緯來電視台」員工家屬確診 官方發聲明回應了 11:592021/05/13 生活 新北五股里長驚傳確診 曾出席百人母親節活動議員也出席 12:332021/05/13 生活 日本禁止去過印度者入境 外交部：不影響轉機返台 12:562021/05/13 政治 阿公店女子感染源與獅子會前會長「有關聯」 警急追上百位茶室男客 08:542021/05/13 社會 1個傳10個 獅子會成員爆前會長習慣：不意外 00:512021/05/13 生活 專家最擔心的疫情3劇本全發生了 劉寶傑嚇到 08:462021/05/13 政治 台灣社交距離APP暴紅 幕後推手陳其邁這樣說 12:162021/05/13 政治 網傳印度新冠變種病毒「滿地鳥屍」 真相曝光驚覺比疫情更嚴重 10:512021/05/13 社會 1天暴增16例確診嚇死人 這些人急了：快跟上海復星買疫苗 09:452021/05/13 政治 高雄警用公器虧妹 內政部：嚴禁警察用M-Poice濫查個資 10:232021/05/13 政治 印度疫情攀升 莫迪改視訊參加G7 04:102021/05/13 國際大事 政治熱門新聞 范雲稱沒施壓 機組員協調會錄音檔曝光：「強烈建議」回到3＋11 - 政治 本土疫情暴增16例 連勝文怒嗆陳時中一句話 - 政治 看到台灣暴增16例本土確診 韓國瑜PO了一張圖 - 政治 誰要求把機師隔離改3天？網翻證據揪出是她：該滾蛋了吧 - 政治 專家最擔心的疫情3劇本全發生了 劉寶傑嚇到 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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