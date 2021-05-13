外傳我國駐印度大使葛保萱感染新冠肺炎，病況輕微，將繼續堅守工作崗位。外交部先前已確認當地有6名外交官確診，並寄送藥品。

外交部發言人歐江安表示，基於個資保護法，外交部不會證實確診人員的身分。

(工商 )