媒體報導中佳電力計畫於「台中港區增設燃氣複循環發電機組」、「地方人士質疑此為經濟部黑箱作業」、「經濟部護航新電廠為補足中火擴建卡關之缺口」，相關說法皆非事實，經濟部嚴正澄清。依據相關法規，電業要完成登記需經過籌設、施工及給照等階段，中佳電力目前尚處於民間業者自己進行環評作業前置階段，並未向經濟部提出籌設申請，何來黑箱作業、護航新電廠之說法？

依據電業法及電業登記規則規定，民間業者應備齊籌設計畫書、環評文件、地方主管機關同意函、發電廠廠址土地開發同意證明文件、地政機關意見書、併聯審查意見書、供氣同意證明文件等電業籌設文件，報經地方政府核轉經濟部後，才會正式進入電廠籌設的審核程序。中佳電力為民間規劃之燃氣電廠，據瞭解目前正在進行環評前置作業階段，實際上，經濟部截至目前並未收到業者提出之相關申請資料。

台中地區因民生、產業及經濟成長，對電力之需求成長快速，經濟部正在推動台電的台中電廠「增氣減煤」，來滿足中部電力需求，達成減煤降空污的目標，並可平衡各地區電力供需，減少電力跨區傳送所造成的損失。

經濟部強調，減煤、增氣、展綠、非核為我國能源政策之主軸，燃氣電廠的籌設審查都依照法定程序進行，有意願的業者應該在符合相關法令規定下，進行各項電廠籌設工作。

(工商 )