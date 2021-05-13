受到上游原物料價格上漲及缺料影響，車用PCB廠—敬鵬(2355)第1季稅後虧損5383萬元，每股淨損為0.14元，敬鵬表示，目前訂單不是問題，預估營收有機會逐季成長，能否獲利則須視上游原物料價格、缺料狀況及匯率而定；由於營運成本上升，歐系外資下調敬鵬2021年到2022年的每股盈餘，並將目標價下調至39元。

全球車市自去年下半年復甦，敬鵬接單狀況轉佳，不過去年下半年起，銅箔、玻纖及樹脂等產品價格連番飆漲，連帶銅箔基板廠也跟進漲價，且電子供應鏈缺料問題未解，加上第1季逢農曆年長假，致使敬鵬第1季營運陷入虧損困境，單季稅後虧損為5383萬元，每股淨損為0.14元。

敬鵬表示，上游原物料自去年第4季開始調漲，其中台灣約上漲6%，大陸地區約上漲20%，致使常熟廠虧損4900萬元，且供應鏈長短料問題影響出貨，加上匯損3300多萬元，造成第1季處於虧損。

敬鵬4月合併營收為14.06億元，年成長40.31%，累計前4月合併營收為56.85億元，年成長10.88%。

敬鵬表示，目前訂單沒有問題，預期隨著供應鏈運作逐漸順暢，營收有機會逐季成長，雖然公司已與客戶協商漲價，但材料廠又傳出要漲價，能否將二次漲價轉嫁給客戶仍是未定之數，加上匯率波動變數，能否獲利仍待觀察。

歐系外資最新報告指出，雖然車市復甦及客戶群擴大推升敬鵬第1季營收年增3%，但受到銅及CCL價格上揚及美元等因素影響，敬鵬第1季業績令人失望，考量成本上揚，我們將敬鵬2021年到2022年每股盈餘下調17%，並將目標價由41元降至39元，但給予「優於大盤表現」評等。

(時報資訊)