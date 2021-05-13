LED封裝廠億光(2393)第一季營運創佳績，單季每股賺逾1元，達1.03元，逼近去年第三季的旺季水準，優於去年第四季的0.72元，比去年同期的0.14元大幅成長。展望今年在不可見光、背光與車用三大產品應用同步增溫，營收可望達雙位數成長，獲利也比去年更好。

億光隨著LED市況好轉，光耦合器等產品價格調漲，今年第一季業績表現淡季很旺。營收58.85億元，營業淨利5.23億元，歸屬於母公司業主淨利4.58億元，基本每股盈餘達1.03元。

億光4月營收20.66億元，年增6.78%，1~4月營收79.53億元，年成長23.25%。

全年來看，億光今年在不可見光、背光與車用三大產品應用同步增溫，營收可望雙位數成長。億光於先前法說會對2021年市場看法釋出樂觀展望，其中隸屬於不可見光領域的光耦合器可望跟進國際大廠腳步，調漲價格。

億光目前不可見光產品占營收比重超過三成，價格看漲，助益公司獲利。此外，耕耘已久的車用產品2021年可望產生效益，億光估車用相關產品占比，可望挑戰倍增至10%。另外，今年將有背光新品開始出貨，Mini LED背光估將占全年整體背光營收比重約10%。

億光去年在不可見光產品需求增溫帶動，營收及獲利均恢復成長。2020年營收216億元、年增3.14%，每股盈餘2.79元，創下近4年新高。

(時報資訊)