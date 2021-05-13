住展雜誌統計，北台灣各縣市行政區Q1新建案每戶總價(以開價計)最貴前十名，依序為大安、中正、松山、文山、北投、信義、南港、永和、士林、中山等區。其中，總價最高的大安區平均每戶新房子要6,847.8萬元。住展雜誌研發長何世昌表示，新建案每戶總價最貴的地方大多被台北市行政區所囊括，而北市因房價持續上揚、且坪數放大，許多區域總價因而提高。不過，購屋族不必氣餒，或可考慮新北、桃園等地有捷運建設的地方購屋，仍有部份區域每戶總價在6百萬元以內。

何世昌認為，以今年Q1各行政區的平均每戶總價帶來看，台北市房價水準依然高不可攀，每戶動輒要3千萬至6千多萬元，比較適合口袋較深的換屋族。而預算較有限的首購族，仍可以選擇總價相對低、但有捷運建設的三峽、龜山等地，同樣可以一圓購屋夢。

至於北台灣每戶總價最低的行政區，很意外的落在新北市三峽。三峽近年房價雖然不斷上漲，但因今年Q1房價較高的北大特區內沒有新建案，全區唯一新案位在舊市區邊陲、且規劃小坪數產品，因此平均每戶總價僅約446.8萬元，連大安區的零頭價都不到。

龜山則是總價第二低的區域，原因是龜山推案集中於A7重劃區，2字頭單價與二房產品多，所以總價相當親民。而總價最低第三名到第十名，依序為頭城、壯圍、新埔、五結、冬山、觀音、宜市、蘇澳，除了宜蘭市之外，其他多屬於偏鄉，房價多在一字頭或二字頭，所以總價相對不高。

(時報資訊)