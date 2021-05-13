確診者家長幫小孩請假 桃園某私立幼兒園急消毒停課 13:452021/05/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園某私立幼兒園有一班級停課，原因是父親是昨天公告的確診者之一。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市某私立幼兒園傳出停課，校方說明，13日有家長為小孩請假，追問才知道小孩爸爸是13日中央流行疫情指揮中心公告的確診者，學校超前部署，乾脆讓孩子就讀的班級停課，並針對環境大消毒。 校方表示，因為家長確診，校方超前佈署已讓該班級約20餘人緊急停課。至於停課到何時，還需視後續狀況而定。 宜蘭確診童學校 8日才辦校慶 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 (中時 ) #停課 #家長 #班級 #校方 #私立幼兒園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆學校機關大消毒 八大場所仍營業 04:102021/05/13 地方新聞 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 08:312021/05/13 社會 花壇鄉公所決算剩餘達5億拚了 自籌1.9億元蓋聯合幼兒園暨藝文館 12:192021/05/13 寶島 新北五股里長驚傳確診 曾出席百人母親節活動議員也出席 12:332021/05/13 生活 台灣本土個案連環爆 名醫：這3例可能有關聯 08:192021/05/13 生活 阿公店2人確診 柯文哲急赴萬華分局 下午3時30分對外說明 11:172021/05/13 生活 前獅子會長1傳10 妻子確診 04:102021/05/13 焦點要聞 龍華科大著重產學接軌 研發論文影響力全國第一 11:282021/05/13 寶島 網傳「緯來電視台」員工家屬確診 官方發聲明回應了 11:592021/05/13 生活 確診者參加嘉應廟「衝水路、迎客王」 10外燴人員自主健康管理 10:322021/05/13 生活 宜蘭國小學生確診 校方宣布：全校停課2天 18:362021/05/12 生活 生活熱門新聞 直播》萬華茶室再爆3人染疫 陳時中：發60萬則細胞簡訊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 - 生活 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 - 生活 1個傳10個 獅子會成員爆前會長習慣：不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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