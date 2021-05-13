桃園市某私立幼兒園傳出停課，校方說明，13日有家長為小孩請假，追問才知道小孩爸爸是13日中央流行疫情指揮中心公告的確診者，學校超前部署，乾脆讓孩子就讀的班級停課，並針對環境大消毒。

校方表示，因為家長確診，校方超前佈署已讓該班級約20餘人緊急停課。至於停課到何時，還需視後續狀況而定。

(中時 )