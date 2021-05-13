33歲大陸網紅方媛4年前嫁給大她22歲天王郭富城，育有兩女，然而雙方身分地位懸殊，經常有酸民攻擊她長相不自然，方媛甚至還被捲入「天王嫂訓練營」疑雲中，但郭富城自始至終都力挺愛妻到底，日前有網友挖出方媛過去舊照，可以發現她從以前就身材姣好，臉蛋如洋娃娃般精緻。

方媛嫁為天王嫂之後，平日也沒閒著，常在微博分享日常生活和美妝技巧，擁有200萬死忠粉絲，然而日前她卻再次掀起熱議，有網友找到她多年前的舊照，只見她留著妹妹頭，綁起高馬尾，再搭上一身雪白鏤空洋裝，看起來就像是日系洋娃娃一般，一雙大眼望著鏡頭直放電。

方媛一雙大眼直放電。(圖/翻攝自微博)

而另一張照片可以看到，方媛身穿綁帶比基尼，露出一整片雪白肌膚，零贅肉的螞蟻腰身和渾圓北半球，性感模樣更是讓粉絲陷入瘋狂，意外在微博上掀起討論，「郭富城老婆方媛身材有多絕，當看到她的泳裝大片後，沒有一絲贅肉，心都跟著顫了一下」。

方媛從以前就擁有零贅肉身材。(圖/翻攝自微博)

網友翻出方媛模特兒時期的舊照。(圖/翻攝自微博)

事實上，郭富城2015年宣布和方媛的戀情，從一開始不被祝福，到後來踏入禮堂，他們始終不畏外界眼光，方媛雖然承受了來自輿論的巨大壓力，但至今仍是一家人幸福甜蜜，讓時間打臉酸民們的說法，前陣子舊照起底也證明漂亮臉蛋是天生麗質，並沒有動刀整型。

(中時新聞網)