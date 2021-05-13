受本土疫情爆發影響，台股連續3個交易日出現大跌，昨（13日）晚更傳出有投資人不勘鉅額虧損輕生，財經作家狄驤發文表示，現在投機風氣盛行，讓股市不只成為賭場更是屠宰場，散戶應該更注意風險控管，就算低接進場千萬不能碰槓桿，更不要使用「貸款」或「融資」，就算未來低點再出現，壓力也不會太大。

周二台股已重創652.48點，沒想到周三狀況更糟，盤中一度跌逾1400點，尾盤跌幅收斂，但終場仍大跌680.76點，今（13日）台股早盤再跌逾500點，隨後2度翻紅，但終場還是下挫232.27點，3天台股洗掉1565.51點（或9%）。

財經作家狄驤昨晚在臉書貼文表示，「營業員朋友來找我聊天，聽到一件令人心痛的消息，他的同業中，有客戶輕生了，據悉，這位客戶是做選擇權賣方，受不了巨大虧損的壓力，才選擇輕生。」

狄驤強調，選擇權賣方的風險無限，槓桿可以到160~200倍，甚至更高，等於你拿１萬，可能虧超過200萬，拿1000萬，就可能虧超過20億。

熱錢持續湧入股市，加上當沖、ALL IN風氣盛行，台股來到前所未有的高點，狄驤說：「股市不只已變成賭場，更是屠宰場，即使你沒有玩選擇權把槓桿開到極限，但若你壓注過大，前陣子把身家全都押進股市，甚至還用融資的話，只要台股向下跌，融資被斷頭，那就算不死也是半殘。」

面對大漲後的急速修正，狄驤提醒，不要等到崩盤來臨時，才知道風險管理的重要，就算低接也要控管好風險，「不要開過大的槓桿，逢低承接價值股，用現貨就好，千萬不要去貸款，更不要用融資，如此，即使後面再出現低點，心理壓力就不會比別人大，也不會因還款壓力被迫出場，搞得滿身是傷。」

最後，狄驤提醒投資人不要賺超出你能力的錢，要看清這波熱錢派對，懂得站在雙面刃的鈍面，「就算你狗屎運賺到了，可能也無福消受，如果你沒有足夠實力和身家，就不要跟著媒體和社群炫耀文起舞。」

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