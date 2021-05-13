因應新冠肺炎群聚感染擴大，行政院會今擴大會商疫情警戒升急措施，行政院長蘇貞昌裁示，針對疫情要加強圍堵、迅速通報。面對疫情升溫，民眾近期搶購民生物資，經濟部今表示，經過初步盤點，防疫口罩有8億片庫存、酒精則有超過70萬瓶，相關物資庫存充足，沒有問題。

衛福部今在行政院會「COVID-19防疫警戒升級因應策略-疫情現況及應處作為」時表示，國際疫情持續延燒，國內近期陸續出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，因此提升疫情警戒標準，請各部會嚴加戒備，緊守崗位，從大眾運輸的升級防疫、各類營業場所的人流管制，醫療機構、社區、乃至於民眾個人防疫，都要重新盤點整備，加嚴加大各項防疫措施，減低疫情的衝擊。

蘇貞昌表示，疫情嚴峻，是挑戰也是機會，過去一年多來台灣安全穩定，國人同胞難免日久出現鬆懈，現在重新繃緊神經，相較一年多前疫情剛爆發時，現在更有經驗、機制更完整、民眾警覺更高能做好防護、物資更豐富、疫苗也更多，這是疫情剛爆發時都沒有的。

隨著疫情升溫，近期超商及賣場出現搶購防疫與民生物資風潮，經濟部次長陳正祺表示，昨天初步盤點，防疫口罩8億片庫存，防疫酒精目前有0.3公升有48萬瓶，0.6公升有24萬瓶，且台酒公司每天可以生產400萬瓶，防疫物資充足。

民生物資部分，經濟部昨有跟四大超商及超市進行了解，得知目前民生物資採購銷售量雖有上升，但所有通路告知物資供應沒有問題，衛生紙紙漿存量也有1至2個月，供應沒有問題。

(中時 )