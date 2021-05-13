據今年4月英國《每日郵報》指出，前澳洲衝浪選手艾麗科菲(Ellie Coffey)轉戰情色界，自己創辦成人網站，還拉妹妹一起「下海」販售鹹濕照片，據報導指出她靠性感照片一個月內賺了100多萬美元(約台幣2860萬元)，不過她也因此失去了不少朋友。

今年才26歲的她在採訪時透露自己的收入，並說道：「確實失去了一些朋友，因為職業的關係發生了巨大變化，自從進入成人娛樂行業，有一些人完全拋棄了我！」「自從我成名後，有些人遠離我，這只是她們的想法，但我不會將精神浪費在消極的一面，因為家人都很支持我。」她繼續說道。

說到家人科菲非常感激他们。「她們一直知道我是具有爭議的人，但也充滿活力，所以非常挺我，當然還有一些人露出真面目，就是這樣！」而科菲家中有四姐妹，每個都很美身材又棒，大妹妹盧比也是衝浪選手，二妹霍莉是網紅，三妹邦妮在澳洲也有一定知名度。目前23歲的霍莉和18歲的邦妮也被她拉著一起拍攝豔照，將一些色情素材放在成人網站上。

而最近科菲又對外公佈了一段影片，影片中她正在衝浪，大家還以為她要回歸本業，但看來她目的只是大露火辣身材，另外科菲IG有102萬追蹤人數，到目前總共有366則貼文，每張都是辣到不行的養眼照，其中也不乏跟姊妹的合照和衝浪照，相信她轉戰成人界是個聰明的選擇，畢竟她擁有非常火辣的身材和臉蛋，也確實賺了不少錢！

(中時新聞網)