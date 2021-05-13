台中市29個行政區只有14家日間托老中心，面對老人化社會來臨，引起各界憂心。市議員邱素貞等13日說，市府應早日完成「區區設有托老中心」目標，讓長輩能樂齡生活，子女也能安心工作。社會局長彭懷真指出，台中市共有430處社區照顧關懷據點推動托老服務六都最多。

邱素貞表示，根據國發會人口推估到2025年，全台65歲以上老人將佔25％，未來每4個人中就有1位是老人，台灣將邁入超高齡社會。中市65歲以上人口占全市總人口數13.63％，65歲以上長輩約有近39萬人；當老年人逐漸退化，三餐無法自理、無法獨自外出時該怎麼辦？

市議員謝明源說，台中市在各區設立日間托老服務中心，全巿卻只有14處，尤其人口最多的北屯區有近29萬人口，居然沒有設立真是太離譜；他強烈要求市府要加緊設立，希望每區都有一處以上的日間托老服務中心，讓年青夫妻可以專心上班，無後顧之憂。

市議員陳淑華、蕭隆澤指出，坊間托老中心琳瑯滿目，包括樂齡日照、樂齡綜合長照中心、社區老人照顧中心、社區照顧關懷據點等，適用對象不一，費用不同；托老費加上交通費每月至少1萬5000元起跳，家中如有2幼兒＋2老人，每月至少固定支出60000元，希市府提高補助減輕壓力。

彭懷真表示，市府廣設社區照顧關懷據點推動托老服務，截至去年12月底，台中市共有430處社區照顧關懷據點，六都最多，今年預計再增至450處。東區、南區、北屯區等60處據點，更升級開放提供10時段服務，且週一至週五每日6小時提供日托及共餐服務。

社會局強調，台中市日間托老服務收費不得超過4000元，目前僅有4成（約172處）據點向長輩收費，交通接送依距離遠近收費約500至3000元，並依長者中低收、低收等特殊身份給予優惠。將持續配合中央政策和長輩需求，積極輔導更多據點升級提供10個時段，朝各區都有長輩照顧資源目標邁進。

(中時 )