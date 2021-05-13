本土案例大增，導致疫情升溫，中央防疫指揮中心呼籲地方防疫要升級，並要求6月8日前大型活動停辦，不但台中市議員吳瓊華指出，在各界上緊發條之際，台中龍井卻有一場大型蓋新電廠的公聽會硬是要辦，她呼籲主管能源產業的經濟部與台電不要讓此成為「防疫破洞」。

台中市議員關心公聽會造成防疫破口，希望中央和地方都能落實防疫。（議員陳政顯提供）

議員吳瓊華拿出公聽會場地的照片，表示在密閉空間擠進上百人，如何落實防疫。（吳瓊華提供）

台中市議員陳政顯也在議會質詢，呼籲龍井區公所要好好溝通，表達大家對防疫破口的疑慮。台中市民政局長吳世瑋則說，經過龍井區公所努力，對方可能會延後舉辦，同時也會密切關注是否真的停辦。

吳瓊華表示，禮拜五這場公聽會是為了要在台中蓋一座新的火力發電廠，佔地六公頃，天然氣管線就長達7公里，攸關台中、彰化海線數十萬民眾的健康與身家安全，為何在全民防疫的關鍵時刻，但他質疑為何在防疫緊要關頭下，硬要開公聽造成地方疑慮。

吳瓊華拿出公聽會的公文，指出邀請的公家機關有19個，每單位派5人，就有95人；邀請的民意代表22位，每個民代帶5人，就有110人；受邀龍井、梧棲、伸港村的里長31位，一個里長帶1人就有62人，光是出席人員就超過250人，加上經濟部、台電、中佳電廠人員，以及維安的警察一定超過500人。

吳瓊華強調，如果新電廠的公聽會硬要開，一定會有鄉親去抗議、表達反對意見，如同去年中火違法開啟2號機組，到中火抗議的民眾就超過500人，民眾都希望要開可以等到疫情緩和再開，陳時中部長都在呼籲防疫升級，為何台電、經濟部、新電廠要逆時中，希望中央衛福部跟台中市政府衛生局要立即處理，免得成為防疫破口。

陳政顯也提到，為何經濟部、台電要這麼急著在台中蓋新電廠，中火擴建地方反彈，就引進民間能源廠商來蓋，就是因為台灣很快就會電力短缺。

他指出，目前台灣發電的燃料比例是燃煤45.02%、燃氣35.7％、核能11.24％、再生能源5.4％、燃油1.52％、水力發電1.13％，目前蔡政府的規劃，仍在運轉的核二廠、核三廠可能在2024年中前就會停機開始除役，也就是說最快三年後「台灣就沒有核能發電。」

陳政顯批評，因為民進黨極端廢核，才導致台灣未來可能會電力短缺，為何這個執政無能，中部人要承擔，硬要在台中港再蓋一座火力發電廠。

(中時新聞網)