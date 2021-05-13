工業電腦廠事欣科(4916)2021年首季本業營運雖仍處虧損，但虧損幅度已見收斂，並受惠業外政府補助挹注而轉盈，稅後淨利0.32億元、每股盈餘（EPS）0.4元，回升至近1年高點。在遞延訂單陸續恢復出貨下，4月營收回升至近11月高點，營運表現有望逐季增溫。

受台股崩跌拖累，事欣科股價12日下探20.6元的7個月低點，今（13）日開低後在買盤敲進下翻紅走揚，最高勁揚4.71％至22.25元，終場上漲3.06％、收於21.9元，位居工業電腦（IPC）漲勢前段班。

事欣科首季合併營收4.33億元，季減10.53％、年減72.51％，為近5年低點。毛利率11.34％、營益率負10.18％，雖較去年同期28.04％、4.18％轉虧，但較去年第四季8.47％、負11.56％好轉，本業虧損0.44億元、季減21.21％。

在本業虧損收斂、配合業外收益顯著轉虧為盈、達0.77億元挹注下，事欣科首季歸屬母公司稅後淨利0.32億元，雖年減11.84％、但較去年第四季虧損0.75億元顯著轉盈，每股盈餘0.4元，雙雙回升至近1年高點。

事欣科表示，集團主要營運基地及客戶均位於北美，因此次疫情美國受創較深，影響博奕及航太客戶出貨動能，且去年5月起喪失對轉投資工具機廠恩德控制力、營收不再納入合併財報，使今年首季合併營收仍明顯衰退。

不過，事欣科美國子公司去年取得美國小企業管理局（SBA）授權銀行借款，用以發放員工薪資及相關福利支出，若符合所有特定條件即可申請豁免。此借款在首季順利通過審核，於業外認列政府補助收入約8522萬元，使整體營運轉虧為盈。

事欣科4月自結合併營收2.12億元，雖較去年同期3.27億元減少34.94％、但較3月1.86億元成長13.91％，回升至近11月高點。由於不計入恩德營收，累計前4月合併營收6.45億元、較去年同期19.24億元減少66.47％，為近5年同期低點。

法人指出，事欣科營收表現回升，主要受惠疫情逐漸受控，先前遞延訂單陸續恢復出貨。同時，公司已陸續接獲新產品訂單，包括速食點餐機及系統整合、博奕機台及組件、衛星網路基地台印刷電路板（PCB）及組裝等產品。

展望後市，雖然疫情影響仍在，但隨著各國加速施打疫苗，市場對下半年疫情受控轉趨樂觀，屆時全球經濟有望明顯增長。若下半年美國疫情受控，有望展現強勁復甦力道，事欣科營運將直接受惠，法人看好事欣科今年營運將重回正軌，營運表現有望逐季增溫。

(時報資訊)