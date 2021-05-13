艾美特-KY(1626)公布第1季財報，單季合併營收25.43億元，受原物料漲價影響，毛利率13％，營業損失0.42億元，本期損失0.36億元，每股虧損0.26元。

公司指出，去年疫情重挫全球經濟，小家電民生用品消費品首當其衝，今年全球疫情持續又面臨原物料價格上漲，塑料、銅、鐵原物料皆上漲40％～60％，讓原物料佔成本比例高的小家電業經營面臨前所未有的嚴峻形勢。

艾美特董事長史瑞斌表示，今年第1季整體業績回穩，單季營收年成長超過40％，但原物料和電子零件上漲幅度實在過高，影響毛利甚鉅，現在風扇進入旺季，公司除了調漲終端價格並優化產品組合，努力讓毛利回穩。

艾美特旺季出貨量大，公司以強化工廠效率、控制成本為首要任務，小家電新品開發為次要目標。2021年目標新品開發在原有兩季產品的基礎上，增加深度與廣度，除過去兩季產品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展，跨境電商是新的營收來源，初期以美國、歐洲電商平台為主。

(時報資訊)