由國票金(2889)及日本樂天銀行合資成立的樂天國際銀行，為國內第一家純網銀，也領先其他兩家積極拓展服務。今天宣布與網家(8044)旗下Pi拍錢包合作計畫，首波推出行動支付合作。樂天國際銀行將Pi拍錢包行動支付功能整合於自家行動銀行，客戶打開樂天國際銀行APP，即可在超商超市、百貨購物、美妝藥局、交通運輸、線上購物等指定合作商店手機行動支付，即時從銀行帳戶扣款消費並獲得優惠。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥觀察台灣的行動支付市場，發現在超商買東西時使用行動支付結帳的人愈來愈多，意味台灣人普遍已經接受無現金支付的概念。佐伯和彥表示，在台灣如果要複製日本成功經驗，需要不斷擴大生態圈，尋找在地的策盟夥伴，行動支付貼近民眾生活是很好的切入點。

Pi拍錢包總經理蔡凱文表示，目前用戶數已累積超越百萬，且合作店點超過35萬，支付範圍涵蓋食衣住行育樂等，這次透過跨界合作，滿足純網銀用戶的多元支付需求。

早在兩年前，日本與台灣兩地的電商產業龍頭日本樂天集團與網家即有定期的交流會議，互相分享並學習雙方的市場經驗。這次樂天國際銀行與PChome集團旗下Pi拍錢包的合作，更是加深兩個集團長期策略合作的承諾，其具有極重要的象徵意義。

另外，樂天國際銀行也正積極將Pi拍錢包行動支付導入樂天桃猿棒球場，比照日本仙台市東北樂天金鷲的主球場實現無現金球場，讓民眾看球時只要打開銀行APP就可在座位上購買啤酒與零食，免去找零的麻煩，樂天將力拚今年度在樂天桃猿棒球場實現這個服務。

(時報資訊)