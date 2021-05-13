賴怡良（右二）、馮慧美（左二）夫婦擔任寄養家庭已15年，當了16個孩子的爸媽。（張毓翎攝）

北台南家扶中心表揚榮退的寄家。（張毓翎攝）

北台南家扶中心表揚榮退的寄家。（張毓翎攝）

老化是寄養家庭最大缺口之一，北台南家扶中心近5年來，努力招募到15戶寄養家庭，但有達27戶因屆齡退休或生涯規劃、照顧負荷而離開行列的寄家，寄家也從最高58戶驟降到43戶，每月近8名受虐失依兒少被迫等待或安置到機構。新血難招募，北台南家扶中心發出「SOS求救」，13日除表揚2戶甫退休的寄家，也呼籲更多新血加入。

北台南家扶中心表示，以前需要寄養家庭服務的孩子，大多是原生家庭發生重大變故或經濟能力無法照顧，孩子家庭背景都比較單純；不過，近幾年他們觀察到受虐失依的兒少，年齡有下降趨勢，且較多過去處在暴力的環境下，孩子出現發展遲緩現象，各項能力與同齡孩子比起來較落後，使得一些想加入寄家的父母會躊躇不前。

「通常前3年是關鍵期。」北台南家扶中心提到，一開始孩子到寄養家庭時，寄家都是全心全意，想好好照顧、關愛，但得來的，可能卻是孩子頂嘴、不理不睬或不斷挑戰寄家的教養尺度，寄家不免難過或失望，有的會因此而打退堂鼓，其實大多數只要撐到第3年，如果還能支持下去，就有很大的機會做得長長久久。

賴怡良、馮慧美夫婦擔任寄養家庭已15年，當了16個孩子的爸媽，照顧的兒少以青少年階段居多；馮慧美回憶第1個孩子剛進來時只有小二，之後其他15個孩子，最小的年僅4歲，每個孩子的差異性都不同，她坦言「一開始的磨合期最困難」，後來相處久了、建立信任感，內心的戒心或疙瘩會慢慢不見，有些孩子返回原生家庭後，還會寫信問候，讓她覺得溫馨感動。

北台南家扶主任莊淑惠說，申請寄養家庭資格，為結婚超過2年（單親亦可）、身心健康、具國中以上學歷、年齡25至60歲、收入穩定且有足夠空間的家庭。家扶原訂於5月15日在永康服務處辦理寄養家庭招募說明會，因應防疫政策，改為提出申請後社工到府說明，意者請洽寄養組。

(中時 )