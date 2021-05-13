大陸一名黃姓男子因遭遇車禍，不幸成為植物人，黃先生的時間也宛如停止般，而在妻子與家人辛勤照顧下，黃先生沉睡4年後，去年終於甦醒，但令人驚訝的是，黃先生雖然認得妻子，但記憶一度缺失，認為自己與妻子仍是18歲，所幸經過一年的復健後，黃先生已經恢復記憶，生活已可以自理。

大陸《瀟湘晨報》報導，2016年4月，遭遇一場車禍後，株洲38歲黃先生腦部嚴重受損成為植物人，住進湖南省直中醫醫院接受治療。黃先生一家3口人，他的妻子李女士（化名）從此辭職，天天到醫院照顧他，只在週末回家照看10多歲的女兒。

報導稱，在病房裡，醫生每天給黃先生做腦部針灸、肢體運動、播放音樂等治療，刺激他大腦。同時妻子照顧他洗澡、飲食排泄等，每天對他說話聊天，不管是否有回應。

「她是一個對老公非常有感情的妻子。」李女士的付出，照看黃先生的康復治療中心護士夏舒情一直看在眼裡，妻子在幫忙給丈夫進食、肢體運動等方面，每一個動作都非常仔細到位。「她就是一個信念，一定要讓老公醒來。」

終於在去年4月妻子李女士和護士夏舒情的付出得到回饋，沉睡4年的黃先生睜開眼睛了！

不過，離奇的是，他什麼都記不起來，但記得自己和愛人的名字，還認為他們倆都是18歲。所幸隨後一年的康復中。如今黃先生記憶漸漸恢復，也可以自理生活了。

(中時 )