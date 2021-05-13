大樓監視器拍下潘嫌離去的身影。（翻攝畫面）

台北市林森北路409號大樓越南女子命案，警方今依強盜殺人罪嫌將凶嫌潘秉侑移送北檢。據了解，他告訴警方，2人11日晚間以2000元性交易後，死者煮泡麵給他吃，但性交易前後，死者不知何故呼了他2巴掌，他飽餐後愈想愈氣，趁死者去浴室時亂刀砍殺，忘記砍了幾刀，最後偷走財物逃逸。因他供詞說不清是預謀劫財害命，還是一時氣憤殺人，檢警將再釐清。

檢警相驗，因死者掙扎反抗，潘嫌殺紅眼砍了19刀，自己手指也被劃傷，離開前曾稍事清洗現場血跡，並劫走死者手機與錢包。12日他如常跑外送，下午2時許在信義區忠孝東路五段出車禍受傷，車子送回新北市修理。

12日晚間他被警方循線逮捕，起初在孩子與媽媽面前，矢口否認涉案，警方將他帶開，曉以大義，才突破心防承認殺人。至於關鍵凶刀，他稱丟棄在羅斯福路三段的公共垃圾桶，警方前往搜索並未尋獲，研判已被垃圾車收走。

潘嫌最初被逮回警局時，曾哭喊：「我的2個女兒怎麼辦？」透露因與妻子離異後，今年女兒沒過母親節，如今犯下殺人重罪，難逃法律制裁，2個女兒才3、5歲，媽媽又年邁，不知如何是好。但警方痛斥他亂刀割喉殺人，手段極其凶殘，現在說這些，已經太遲了。

(中時 )