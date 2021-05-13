目目非營利投入眼動科技專業，讓孩子重拾與世界溝通的機會，唯有透過社會大眾的支持與關注，才有機會消弭孩子身體條件與教育資源的差距。（ 目目非營利提供／林良齊台北傳真）

目目非營利投入眼動科技專業，讓孩子重拾與世界溝通的機會，唯有透過社會大眾的支持與關注，才有機會消弭孩子身體條件與教育資源的差距。（ 目目非營利提供／林良齊台北傳真）

「目目非營利」是以「科技輔具─眼控軟體x眼動課程系統」提供客製化個案服務的非營利組織，透過眼動課程協助因惱性麻痺、罕見疾病、小兒麻痺，或意外癱瘓的重度身障孩子們，使用「雙眼」與「眼動輔具」與外界溝通，讓孩子擁有表達自己的機會，為自己撕下刻板印象的標籤。

據統計，全台有 10 萬名重度身障孩子，往往僅能透過「溝通板」與外界溝通，但器材的侷限性高、操作緩慢且不精確，易讓孩子與照顧者疲乏、形成溝通的高牆。孩子們無法透過自己發聲，也難以藉由行動與外界互動，因此常被社會大眾忽略他們其實也有自主表達、教育權利的需求。

目目非營利在去年協助200 位身障患者重啟溝通橋樑，重拾學習機會。在眼動課程裡，因特殊兒的個體差異大，除了系統性的課程分級之外，還會針對孩子的成長歷程編輯適合的教材，在一對一的教學中，為身障孩童提供最完整的眼動教育服務。

如年幼即被醫生判定為植物人的以安，原本不被旁人看好，但當以安接觸眼動課程後，在眼動老師一週一次，延續兩個月的引導下，她透過靈活的「雙眼」控制電腦上的游標，清楚地讓身邊的人了解心裡的想法。

而金門的景涵，雖然腦性麻痺讓運動機能受到阻礙，但她的認知能力和同齡層相比，並無太大差異。當地老師耐心地引領景涵，透過「眼動滑鼠」製作 Power Point（PPT）介紹自己的校園，有誰能想到，景涵有一天能用眼睛製作出 5、6 頁的 PPT。 訓練過程雖然跌跌撞撞，但家人和老師伴在景涵身邊。

目目非營利投入眼動科技專業，讓孩子重拾與世界溝通的機會，唯有透過社會大眾的支持與關注，才有機會消弭孩子身體條件與教育資源的差距，撕下社會對身障者的既定標籤，捐款可洽「重症孩童教育認養」群眾集資計畫。

(中時 )