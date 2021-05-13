外國人合法停留超過180日 停留期限第11次自動延長30日 14:162021/05/13 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外國人合法停留超過180日 停留期限第11次自動延長30日。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 移民署指出，因考量國際疫情仍屬嚴峻，針對2020年3月21日（含）以前入境且目前尚未逾期停留之外國人，第11次自動延長其在台停留期限。 移民署強調，為避免國際人流移動所造成之防疫破口及降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日之外國人，先前於2020年7月17日起至2021年4月13日間，10度宣布自動延長30日停留期限之措施，本次為第11次。 本項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況之評估，適時檢討調整。 所得稅申報期限 延長至6月30日 所得稅申報延至6月底 房屋稅不變 (工商 ) #外國人 #自動延長 #停留期限 #移民署 #停留 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 增3例不明感染源 1人就診5次未發現 04:102021/05/13 焦點要聞 領一次性退伍金被排除農保條例適用範圍 立委籲修法應納入 12:372021/05/13 政治 疫情嚴峻隔離檢疫者 房屋稅可延長繳納 09:572021/05/13 生活 印度疫情攀升 莫迪改視訊參加G7 04:102021/05/13 國際大事 川規拜隨 美延長封殺華為禁令 04:102021/05/13 國際大事 新北3公墓公告遷葬 改環保葬可領1萬元、免付三峽場火化費用 12:092021/05/13 生活 我‧見‧我‧思－不貳過 預防再發生設計機制的實踐精神 04:102021/05/13 專題周報 專家最擔心的疫情3劇本全發生了 劉寶傑嚇到 08:462021/05/13 政治 防疫情擴散 環保署：業者可申請使用免洗餐具 11:252021/05/13 生活 協調促成「隔離3＋11」成破口 藍委批范雲：防疫吳三桂 10:362021/05/13 政治 疫情升溫 電商再現搶購潮 04:102021/05/13 產業．科技 政治熱門新聞 范雲稱沒施壓 機組員協調會錄音檔曝光：「強烈建議」回到3＋11 - 政治 本土疫情暴增16例 連勝文怒嗆陳時中一句話 - 政治 看到台灣暴增16例本土確診 韓國瑜PO了一張圖 - 政治 專家最擔心的疫情3劇本全發生了 劉寶傑嚇到 - 政治 誰要求把機師隔離改3天？網翻證據揪出是她：該滾蛋了吧 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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