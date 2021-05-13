移民署指出，因考量國際疫情仍屬嚴峻，針對2020年3月21日（含）以前入境且目前尚未逾期停留之外國人，第11次自動延長其在台停留期限。

移民署強調，為避免國際人流移動所造成之防疫破口及降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日之外國人，先前於2020年7月17日起至2021年4月13日間，10度宣布自動延長30日停留期限之措施，本次為第11次。

本項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況之評估，適時檢討調整。

(工商 )