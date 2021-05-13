本土疫情升溫，新北市教育局昨宣布全市校園場地暫停對外開放、畢業典禮改採線上方式等措施，今再宣布新增7項防疫措施，運動中心、學校游泳池5月13日起至6月8日前全面暫停對外開放，此外國中小新生採線上報到，公共化幼兒園也採線上登記、報到。

防疫措施如下：

一、運動中心暫停開放：全市國民運動中心、運動聚點、新莊體育館、板橋體育館、板樹體育館及泰山體育館等，自5月13日起至6月8日前全面暫停對外開放。

二、學校游泳課程延辦：全市各校所屬游泳池、健身房、委外場館自5月13日起至6月8日前起全數關閉，游泳課程一律暫停或延辦。

三、會議研習改採線上、避免聚會：教育局及各校辦理會議、研習，統一採線上模式辦理，並請各校向所屬人員、家長會、志工宣導應避免聚會、聚餐，以降低群聚感染風險。

四、交通車落實防疫：已請全市各校交通車、幼兒園幼童車、補習班暨課照中心交通車上車前、下車後加強消毒等相關防疫作為。

五、國中小新生採線上報到：因應防疫需求，新北市已建置並啟用國中小新生線上報到系統，讓家長運用線上系統即可辦理報到作業。國小線上報到為5月12日上午8時至5月18日下午5時；國中線上報到為6月10日上午8時至6月16日下午5時，請逕上「新生報到入口網」https：／／newstd.ntpc.edu.tw／辦理。

六、公共化幼兒園採線上登記、報到：新北市公立及非營利幼兒園招生於5月18日上午9時至5月22日中午12時辦理登記入園作業，請至「新北市公立及非營利幼兒園招生E23網站」線上報名。

另5月22日下午3時抽籤不開放現場觀看，家長可至各校網站上觀看抽籤錄影，正取生家長全面採線上報到。

七、落實各校線上教學演練：因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情延燒，教育局已建置全國唯一單一簽入的「新北市親師生平台」，整合超過100項線上學習資源，並要求各校近期完成線上教學演練，並已配發3萬台平板並備妥3300個4G門號(SIM卡)，隨時可提供缺乏資訊設備的弱勢家庭學生借用，為停課不停學作足準備。

新北市教育局呼籲，各校務必落實3級防護及健康5原則，加強平日校內環境消毒頻率，不定期派員巡堂檢視，隨時提醒師生遵守戴口罩規定，以維護校園健康安全。並請家長可以使用新北校園通App、教育局網頁（防疫專區），以及加入新北學Bar臉書、新北學bar Telegram等社群軟體，隨時掌握最新防疫資訊。

(中時 )