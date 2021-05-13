台鐵上月因工程車掉落軌道釀49死，歷經1個月的檢討，工程會主委吳澤成今宣布，為避免憾事再度發生，工程會除要求台鐵全面建制監測系統，軌道旁的工地也需比照高鐵架設欄柵防止車輛等異物掉落鐵道；同時，也在全線加裝緊急通報按鈕，更及時的通報司機員剎車避免再度發生追撞意外。

台鐵太魯閣號在4月初因撞擊掉落軌道工程車，脫軌事件釀嚴重死傷，也讓台鐵的邊坡工程安全問題浮上檯面。歷經逾1個月的檢討，工程會主委吳澤成今赴立院備詢時，相關工安問題成為朝野立委關注焦點。

國民黨立委洪孟楷質詢指出，台鐵在太魯閣事故後說，將在5月15號前全面檢測204件邊坡工程，並希望在5月15日前全面復工，由於時間逼近，工程會與交通部經訪查後目前是否已完成公安檢測？

吳澤成表示，204處邊坡工程的檢查審核單位主要是台鐵與交通部，工程會扮演協助的角色，截至目前為止相關檢查已完成，預計5月15日前就可全面復工。

洪孟楷追問，在完成檢測後，能否保證台鐵不再犯類似的低級錯誤？吳澤成不置可否，僅說各機關要自行負起行車安全的責任，而工程會已提醒交通部及台鐵，在工程管理的執行面必須加以調整，例如原來鐵路行車工地的管理，必須由台鐵局自己人處理，而不是交給廠商管理。

值得注意的是，吳澤成表示，除了204處邊坡工程已檢查完竣，對於如何提升工程安全的部分，工程會也對交通部、台鐵局做出三點要求。

吳澤成表示，第一是台鐵沿線需前線建立監測系統；第二是鐵軌旁的工地，須比照高鐵架設欄柵，若真的有東西掉下來也能擋住，不能再掉到鐵軌上；第三，則是要求在軌道旁設置緊急通報按鈕，萬一還是不幸有東西掉落鐵軌，過去工人都是以打電話的方式通報台鐵，未來則是直接壓按鈕，第一時間通報司機員，「只要按下去就會停下來」。

(中時 )