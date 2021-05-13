大陸貪官收賄劣跡千奇百怪，位居正廳級領導幹部，吉林省信託有限責任公司原董事長高福波坐擁年薪140萬（人民幣，下同）還不知足，竟然利用職務之便貪腐逾上億元。怪的是，高福波坐擁金山對家人卻異常吝嗇，平時與家人早餐從不喝牛奶、很少吃雞蛋，就喝點粥吃點鹹菜。

大陸《每日經濟新聞報導》，據延邊朝鮮族自治州中級人民法院微信公眾號消息，經審理查明，2010年至2012年12月，被告人高福波利用擔任吉林省信託有限責任公司董事長職務上的便利，以非法佔有為目的，與吉林信託管理的吉林省天匯房地產有限責任公司總經理方某共謀後，採取虛交定金、虛構拆遷房等手段騙取、侵吞公共財物，共計折合人民幣2138.642萬元。

2000年至2017年，被告人高福波利用擔任白山市農村信用合作社理事長、吉林省農村信用社聯合社副主任、吉林省信託有限責任公司董事長職務上的便利，為相關單位和個人在專案合作、融資貸款等事項上提供幫助，索取或收受王某等九人給予的財物共計折合人民幣7160.6355萬元。

值得一提的是，貪腐成性的高福波對家人卻異常吝嗇。報導稱，年薪達140萬元的高福波，在生活中對家人幾近吝嗇。「我們家早飯從來不喝牛奶，很少吃雞蛋，就喝點粥吃點鹹菜完事。」高福波認為，錢只要花，就會越來越少。

有次高福波和妻子在長春一同逛商場，妻子看上了一雙1200多元錢的鞋，雖然穿上很合腳，但妻子感覺太貴，把鞋放了回去。最終，他們選擇了一雙400多元的鞋。

(中時 )