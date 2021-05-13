低利率造成的國際板債券贖回危機，今年已穩定。據金管會公布，今年前4月有40檔國際板債券提前贖回，總贖回金額75.98億美元（約新台幣2,124億元），僅去年前4月提前贖回量的1/3左右，證期局表示，主要是去年低利率環境 ，可提早贖回的債券近9成去年都已贖回了，今年能贖回的「所剩不多」。

今年國際板債券較無單檔大規模發行，如4月有22檔新掛牌，總規模51.59億美元，雖然檔數比去年4月成長57％，但發行金額則衰退24.8％，主要就是去年4月有卡達來台發債，一檔就50億美元，今年4月單檔最大規模僅智利來台發的15億美元。

但因為提前贖回債券規模少了66％，前4月新發行量有216.13億美元，雖比去年同期少了18％，但仍是高於提前贖回量，因此4月底國際板債流通在外檔數已達699檔，流通餘額達1,926.67億美元，創國際板債流通餘額的新高。

國際板債券目前主要投資者還是國內壽險公司，到3月底投資約新台幣4.11兆元，約占國際板流通餘額的76％，比過去占8成以上的情況，明顯下降，主要是金管會對國際板債券投資設有天花板，即國際板加計國外投資金額不得逾可運用資金的65.25％，有些壽險公司逼近上限，就會轉買新台幣計價實際投資海外的債券ETF，亦或直接去海外投資債券。

不過，壽險業仍是有一定的買盤，因此前4月國際板債新發行97檔，5月已累積破100檔，前4月共發行216.13億美元，亦有逾新台幣6千億元的規模。

2020年國際板債券共提前贖回159檔，共提前贖回458.48億美元，即逾新台幣1.3兆元的贖回量，檔數及金額都創史上新高紀錄，雖然去年不少發行者發新債鎖定低利率發債成本，全年新發行量601.56億美元，亦創史上單年新高，但扣掉提前贖回，淨增債券量僅143億美元，今年若提前贖回減少，則國際板債券流通餘額有望破2千億美元大關，再創歷史新高。

(工商 )