台中一名酒店小姐（以下化名美美）控告陳姓酒客2019年帶她到摩鐵性侵，導致她身體多處受傷，且處女膜出現4道裂痕，但陳男否認發生性關係，堅稱當日只有種草莓。由於檢警無法在美美身上採到陳男的精子細胞，加上案發前一周，美美曾與老公發生性關係，台中高分院因此無法認定其處女膜裂痕是陳男強制性交行為所致，一、二審遂以罪嫌不足判陳男無罪。不得上訴。

根據判決書內容指出，2019年7月底，陳男有意追求在酒店上班的美美，因此密切地與她聯繫碰面。豈料隔月19日下午，美美表示，陳男利用跟她一起吃烤蝦、喝啤酒的機會，翌日凌晨，帶其搭乘計程車前往摩鐵時，未經同意強行脫掉其衣著並性侵，過程中儘管美美奮力抵抗，依舊無法脫逃，反而遭陳男強暴以待，用力掌摑左臉，美美事後於是趕緊報警處理，提告陳男。

經醫院以疑似性侵害事件的驗傷診斷書檢查，美美處女膜3、5、7、9點鐘方向確實出現裂痕，頸肩部、胸腹部、四肢部也留下紅腫抓痕的痕跡，但由於美美案發前7天內，曾與丈夫有過性行為，所以處女膜受傷無法證明是陳男所致。

又檢審查出，美美案發前跟陳男有索討金錢與交付款項的LINE對話，包括女方傳訊息「今天給我買全場嗎」、「這樣我就不用進公司了」，接著男方回應「好，一次而已」；亦或女方說道「明天要拿6萬給我媽」、「老大你出一半」…「所以你是沒有要跟我付一半的意思囉」，男方於是回覆「好啦」、「妳先出」、「我這兩天拿給妳」，顯見陳男確實曾有給付動作。

加上陳男否認有強制性交犯行，主張案發當日就像先前多次發生的情形，他們雙方是合意在汽車旅館內性交的，差別是美美要求陳男要給3萬，但陳男僅願給付1萬，因此美美才在性愛過程中大咬男方一口，以表不滿，遭攻擊的陳男一時氣憤便回呼巴掌，至於美美左前頸、胸部、右肩會紅腫，都並非毆打所致，是男方性交過程深吻、種草莓所留下的。

對此美美回應，陳男先在沙發上硬脫她連身裙，接著雙手架在其腋下從沙發拖到床上，過程中美美不從、極力爭扎，結果被呼巴掌伺候，但員警獲報抵達汽車旅館房間時，發現沙發和茶几上物品都擺放整齊，現場不像有發生過衝突、反抗或打鬥的跡象。又美美供稱案發當天是第一次與陳男來到該摩鐵，但檢察官調取住宿旅客名單發現，2人先後來了3次。

因此台中高分院法官最終認為，性愛過程中難免留下深吻痕跡，加上美美稱當日陳男不停摟肩、親吻，無論是脫掉其連身裙、內衣褲或性交時，頸部、上半身及胸部等處確實可能造成紅腫，無法證明陳男有動粗或壓制行為，經一、二審後遂以罪嫌不足，判陳男無罪。

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(中時新聞網)