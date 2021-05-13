空軍作戰指揮部賴姓士官長服役18餘年，只差1年多就可申請退休領終身俸，卻因酒駕騎機車被查獲，遭記2大過核定不適服退伍。賴男提行政訴訟救濟，請求撤銷退伍處分，台北高等行政法院認為，軍方未完整評估賴男18年的服役表現，僅憑單次酒駕及近年表現就將他核退，不符比例原則，判賴男勝訴，可上訴。

賴男原任空作部二等士官長作戰士，2019年7月12日凌晨酒後騎機車，在新店遭警攔檢，測得酒精濃度0.28毫克。事發後，空作部記賴男2大過，空軍司令部同年9月11日被核定不適服現役退伍，賴男不服提告救濟。

賴男主張，他因犯後態度良好，獲檢察官處分緩起訴，空作部卻指他犯後態度不佳，與事實不符，且他已被記2大過、取消外散宿及假日實施點，再剝奪他的工作權，違反比例原則；他任職國軍18年餘，再1年多就可申請退伍領終身俸，核退處分顯然過重。

空軍司令部解釋，賴男造成國軍及空作部形象受損，對其所屬單位士氣、榮譽及紀律維護也有影響，賴男服役這麼久，卻未履踐軍人服從義務，欠缺軍人倫理觀念，遂認定其無法勝任軍職。國軍近1年肇生酒駕重大軍紀事件，也都從嚴處置，以符平等原則。

北高行認為，國家認定軍人是否仍可續任，應就其服役期間整體表現，是否影響國軍戰力等，一併納入考量範圍，但空作部人評會討論本案時，只參酌賴男最近1年的平日生活考核、獎懲紀錄等，或5年內的歷年考績，欠缺其餘13年的服役表現，不足以完整呈現賴男長期累積的實績。

北高行指出，雖然賴男沒有特殊優異表現，但也沒有表現欠佳等不能勝任的具體情事，單就本件酒駕案，不足以削弱賴男有長期任職的事實及能力；軍方僅著眼於酒駕本身違失或不利影響程度，而未評估賴男整體表現，有判斷出於不完全資訊的違誤，違反比例原則，因此判決撤銷。

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(中時 )