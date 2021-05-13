花蓮市東大門夜市是熱門景點，隨著新冠肺炎疫情急速加溫，花蓮縣政府觀光處提升東大門夜市防疫作為，進入夜市將採實聯制，並維持5000人的總量管制、取消試吃，也要特別提醒，進入夜市必要戴口罩，不配合者將依法開罰3000至1萬5000元。

在疫情升溫下，花蓮縣府觀光處今召開防疫會議，規畫將於明天上午在東大門夜市擴大展開消毒，並訂出防疫作為：包括出入口增派防疫人員並進行實聯制；進入夜市強制配戴口罩；夜市所有攤商及工作人員也都要全面戴口罩、勤洗手，共食區桌椅數減少三分之一；夜市取消試吃活動，以號碼牌取代排隊人潮或以紙本登記制，食物製作完成後再以電話聯繫顧客取餐。

觀光處長張志翔表示，縣府自去實施年秋冬防疫專案啟動時，就在東大門夜市進行入園人數總量管制，夜市內遊客達5000人以上時，暫停民眾進入，並監控入園民眾體溫及配戴口罩再進入夜市，也特別提醒若不戴口罩、屢勸不聽，將開罰。

張志翔說，縣府為加強東大門整體防疫能量，規劃明天週五上午進行東大門夜市擴大消毒清理，將結合環保局及夜市管理委員會進行全區消毒，並邀請攤商共同響應消毒活動，讓夜市成為安全、衛生的購物環境。

(中時 )