坊間營造工地墜樓意外頻傳，台中市近6年職災死傷人數高達100人，墜落、滾落高達41人占比超過4成。市議員陳文政13日說，近兩年來營建工地暴增，工地飲酒文化根深蒂固；他要求市府擴大酒測勞檢落實工地0酒精，避免憾事接二連三。勞工局長張大春說，市府將加強稽查。

台中市議會13日進行民政委員會業務質詢，市議員陳文政說，台中近年來工商發展突飛猛進，公共建設與民間建案遍地開花，但工地安全管理並沒有因此更加注重；工地飲酒文化普遍存在靠出賣勞力的勞動界，營造業的勞工朋友都要喝上兩杯酒精性提神飲料，才覺得有力氣拼工。

陳文政指出，施工期間喝酒不但違法，也危害自己與同事，更危及自己的家庭。每一個營造業的勞工朋友幾乎都是家庭的經濟支柱，一但發生高空作業墜落等憾事，家中將頓時失怙；就算勞工朋友對酒測勞檢再怎麼反感，市府勞工局也應該盡自己的職責，維護營造工地的公共安全。

陳文政要求勞工局對於職災死亡的案例，都應該掌握是否有飲酒情形？釐清雇主是否有管理疏失的責任。對於有飲酒情形的工地，也應該以職業衛生安全法第36條法「有發生職業災害之虞時，得通知其部分或全部停工」的規定，要求工地停工，保障台中的營建勞工職業安全。

張大春強調，為維護勞工安全，將與勞動部職安署合作加強工地宣導，呼籲勞工莫在上工前及工作過程中喝含酒精飲料。台中市勞檢處將加強稽查，對於從事工地作業的勞工飲用酒精性飲料，將依高架作業勞工保護措施標準第8條暨職業安全衛生法第19條第1項規定，處雇主3萬元至30萬元罰鍰。

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(中時 )