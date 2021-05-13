劉丁心強調，詐騙集團騙到的金流，雲林警方有信心查扣到手，只要車手集團敢來雲林提領，再遠也會去抓。（周麗蘭攝）

雲林縣警局查扣的2把斧頭、1支折疊刀、借據、本票、帳冊等證物。（周麗蘭攝）

雲林縣土庫鎮34歲楊姓男子以「竹狼慈善功德會」總會長名義，滲透廟會陣頭招募手下，放高利貸及暴力討債，逼迫被害人簽立本票牟利，雲林縣警局5月執行掃黑專案，檢肅楊嫌及共犯共7人到案。

雲林縣警局指出，5月11日在虎尾逮捕楊嫌及手下，查扣2把斧頭、1支折疊刀、借據、本票、帳冊等證物。楊嫌是中華總一促進黨乾隆黨部成員，平日以合法「竹狼慈善功德會」總會長名義利用神明廟會活動招募手下，曾在廟會中用椅子砸人。

雲林縣警方5月期間出動警力276名掃蕩黑幫，臨檢轄內62個黑幫經營的聚合處所，針對影響治安的幫派組合成員、聚眾鬥毆、暴力犯罪、非法槍械、毒品、詐欺等指標案件進行查緝，破獲詐欺犯罪組織集團34人，拘提60多人，查扣現金90萬元。

雲林縣警局刑警大隊科偵隊長劉丁心表示，去年6月在台中破獲劉姓主嫌經營的詐騙機房、車手集團，法院裁定扣押不法所得2800萬元，查扣2輛賓士車、1輛BMW轎車，拍賣後日後讓被被害人追償。

劉丁心強調，詐騙集團騙到的金流，雲林警方有信心查扣到手，只要車手集團敢來雲林提領，再遠也會去抓，疫情再緊繃也會堅守崗位。

(中時 )