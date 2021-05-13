為讓失能、失智者在就醫及復健過程，避免舟車勞頓之苦，或讓家人請假載送，增加照顧者負擔。台中市政府積極推動長期照顧2.0交通接送服務，今年規劃建置「台中市長照交通服務整合資訊系統」，民眾未來透過「台中市長照即時通APP」預約長照交通車，享有e化便利的交通服務。

家住后里區的85歲羅姓阿嬤，經3次脊椎手術，無法站立行走，平日由88歲羅阿公照顧，同住27歲孫子有輕微智能障礙，家庭經濟靠生活補助維持；今年1月起接受衛生局長照居家服務、送餐等，另有交通車接送羅阿嬤，定期至3家醫院看診，便利就醫。

台中市衛生局指出，凡居住於台中市境內，65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，且經台中市長期照顧管理中心評估長照等級4級（含）以上、和平區長照等級2級（含）以上者，皆可透過「台中市長照即時通APP」預約長照交通車，讓行動更為便利。

衛生局表示，台中市推估110年長照服務需求人數將近8萬8仟多人，因此積極佈建長照交通服務資源，截至今年年4月底，台中市共有49家交通服務特約單位，共計159輛車（含7輛和平專車）提供交通接送服務；前年服務共86125人次、去年共服務133513人次，較前年增加55％，每1個行政區皆有交通單位可提供接送服務，未來也將繼續推動含海線的偏遠地區進行資源佈建，平衡長照資源。

衛生局長曾梓展說，人工智慧科技與專業資源結合是長照服務發展趨勢，市府積極規劃導入智慧科技於長照服務，打造智慧長照照護網，讓民眾感到更便利的服務，共創永續經營的優質長照服務。

(中時 )