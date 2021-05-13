隨著新冠肺炎近期再次肆虐台灣，許多運動賽事都採空場比賽或延期舉行，其中包括超級籃球聯賽、P League +籃球聯賽、中華職棒等重要賽事，而5月14日就要舉行的全國大專運動會因疫情警戒升到第二級，緊急更動為不開放觀眾進場，不過少部份賽事已經展開。

而據最新消息指出，全國大專校院運動會執行委員會總顧問李俊璋表示，近來本土病例增加，加上比賽期間有近萬人在台南參賽，造成地方防疫壓力倍增，所以我們建議可以停辦。原本昨天台灣創下16本土案例時承辦單位成功大學就召開緊急會議，提出已開賽項目繼續，未登場比賽延期決議，但經討論決定在疫情警戒未升級前提下，比賽仍照常舉行。

李俊璋另外說：「白天在賽區選手、人流可控制，晚上他們出門就不是我們能控制了，希望讓台南市民安心，也不希望再增添台南第一線醫護人員壓力，也不希望造成家長與校方、學生與同學間對立衝突，經審慎評估才提出停辦建議」。而比賽是否停辦將在今天下午4點統一對外宣佈，而依體育署目前規劃，若宣布延期，還未登場賽事預計9月舉辦，除要等東京奧運結束，也期望能在10月全運會登場前辦完！

而目前已開始的比賽有游泳，早前傳出有5項新全國紀錄產生，其中已達到東京奧運A標並取得參賽資格的王冠閎，在男子200公尺蝶式決賽游出1分54秒77，刷新自己全國紀錄，並在以及400公尺自由式接力中途計時，以49秒52打破安廷耀於2017年全運會創下的男子100公尺自由式49秒54全國紀錄。

(中時新聞網)