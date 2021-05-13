中鋼開出6月份內銷盤價，全面調漲熱軋、冷軋、熱鍍鋅等六大項規格產品，除電磁鋼片中低規格和高規格產品每公噸各漲1,000和1,500元外，其它各項產品每公噸大漲2,300～2,500元，平均漲幅8％，低於市場預期。

中鋼公司110年5月13日召開6月份內銷月盤鋼品盤價會議，會中決議：

全球主要經濟體2021年第一季經濟成長力道強勁，美國GDP高達6.4％，中國大陸則創下18.3％的驚人增幅；受惠於各國加速疫苗接種及持續加碼的紓困措施，消費及投資動能續強。行政院主計總處發布台灣今（110）年第一季經濟成長估值為8.16％，創下十年來新高，並上修全年GDP成長率至5.1％，出口及工業生產雙雙走揚，四月份製造業採購經理人指數（PMI）終值為68.7，也創下近九年最快擴張速度，外銷訂單更連10個月出現正成長。

在國際經濟加速成長及景氣強勁復甦下，各國政府更加重視工業發展對氣候變遷的影響。中國大陸為追求「碳達峰」、「碳中和」及環保限產目標，宣布一系列政策以限縮鋼鐵碳排放量，自5月1日起取消146項鋼品出口退稅，並將生鐵等產品進口關稅降至0％及6月1日起執行「新版鋼鐵行業產能置換實施辦法」以淘汰高耗能設備並化解過剩產能，河北省今年更將關閉20座高爐及20座轉爐以期達成減碳目標，進一步加劇全球鋼鐵供需失衡吃緊的窘境。

大陸五一長假結束後帶動一波強勁拉貨潮，黑色金屬期、現貨同步呈現飆漲走勢，煉鋼原物料成本（鐵礦砂創229美元/公噸新高）及全球鋼價屢創歷史新高；在熱軋價格方面，大陸上海流通行情推升至6,700人民幣/公噸（約1,037美元/公噸）；東南亞順勢突破站穩1,000美元/公噸；歐洲地區追漲至1,250美元/公噸；美國更逼近1,700美元/公噸大關，且歐、美鋼廠接單交期已排到第四季，追貨力道強勁。此外，亞洲一級鋼廠如大陸寶武鋼及越南河靜亦相繼開出高盤，其中河靜熱軋6~7月交期價格更調漲120美元/公噸，世界各地鋼價漲勢持續延燒，鋼鐵市場呈現欲小不易之格局。

得力於經濟復甦引發全球鋼鐵需求大增，在供應吃緊及煤、鐵原物料、運輸、環保議題等各項成本飆漲帶動下，國際鋼價續創歷史新高，高鋼價漸成為疫後新常態。因國內需求並非中鋼可全數供應，部分仍需仰賴進口，現階段中鋼內銷售價明顯落後國際行情，在自由貿易的機制下，進口料源基於比較利益，多數轉銷歐美等高鋼價區，導致台灣鋼市供需失衡，已偏離貿易常規。故本次盤價採漸進式調整貼近國際行情，期適度引導進口資源以填補國內需求缺口，避免貨無法暢其流，降低對整體用鋼產業鏈的衝擊。惟考量業者成本轉嫁及近期台幣升值對出口影響等因素，本次六月份盤價仍維持本公司一貫「順勢、穩健、合宜」原則，以落實月盤精神滾動式檢討逐步調整，並維繫市場成長動能，六月份內銷月盤基價平均調幅為8.0％。

(工商 )