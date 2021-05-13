歐元區經濟在今年和明年將強勁地從新冠疫情中出現彈升，歐盟執委會進一步表示，歐盟在明年應該維持舉債限制的取消，以避免危害到復甦。

歐元區19個會員國今年整體經濟成長率可能在4.3%，明年則為4.4%；執委會在今年二月則對兩個年度預測為3.7%和3.9%的經濟成長。

執委會在周三指出，歐盟和歐元區今年的強勁彈升，主要驅動力為私人消費、投資，以及全球經濟的增強帶動對歐洲出口的需求。

執委會最新的預測，接近於國際貨幣基金上個月的預測，後者認為歐元區經濟今年將成長4.4%。

執委會並認為，歐元區各國回復疫情前水準的速度不同。德國可能在今年底，法國在2022年第一季，義大利和西班牙則要等到2022年底。

經濟需要回復到疫情前的水準，是歐盟在2020和2021年取消舉債上限的重要理由，而2022年是否應該再繼續該措施，五月將會做出決定。而經濟事務專委Paolo Gentiloni最新表示，應該會在五月繼續建議執委會維持取消上限。

而政府大規模舉債，已經對歐元區財政發生影響，公債總額占GDP的比率，從前年和去年的85.8%和100%，上升到今年為102.4%，執委會預期2022年將降到100.8%。

另外，歐元區各國總計政府預算赤字占GDP的比率，今年將達8%，明年降到3.8%。

歐盟多年來也努力提升通膨，希望從去年的0.3%提高到今年的1.7%，預期明年將降到1.3%。不過經濟專委Gentiloni認為，能源價格上漲，今年通膨可能來到1.9%，而明年將放緩到1.5%。

(時報資訊)