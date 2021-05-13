隨著大陸寶鋼、台塑河靜鋼盤價均大幅開高，熱軋每噸漲逾百美元，中鋼(2002)今日開出6月內銷單月盤，平均調幅為8%，連續第12個月漲價。其中，熱軋鋼板漲台幣2,300元，漲幅仍相對亞洲鋼價少。

中鋼表示，考量業者成本轉嫁及近期台幣升值對出口影響等因素，本次六月份盤價維持公司一貫「順勢、穩健、合宜」原則，以落實月盤精神滾動式檢討逐步調整，並維繫市場成長動能，六月份內銷月盤基價平均調幅為8%。

中鋼公司指出，全球經濟復甦引發全球鋼鐵需求大增，在供應吃緊及煤、鐵原物料、運輸、環保議題等各項成本飆漲帶動下，國際鋼價續創歷史新高，高鋼價漸成為疫後新常態。因國內需求並非中鋼可全數供應，部分仍需仰賴進口，現階段中鋼內銷售價明顯落後國際行情，在自由貿易的機制下，進口料源基於比較利益，多數轉銷歐美等高鋼價區，導致台灣鋼市供需失衡，已偏離貿易常規。本次盤價採漸進式調整貼近國際行情，期適度引導進口資源以填補國內需求缺口，避免貨無法暢其流，降低對整體用鋼產業鏈的衝擊。

中鋼6月內銷單月盤，平均調幅為8%，連續第12個月漲價，其中，熱軋鋼板每公噸漲2,300元，熱軋軋延料漲2,500元，熱軋一般料漲2,300元，冷軋一般料漲2,500元，電磁鋼捲(中低規/高規)漲1,000/1,500，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料漲2,500元。

(時報資訊)