指揮中心今公布萬華茶藝館確診者足跡，群聚相關個案中，有部分個案曾至臺北市萬華區茶藝館活動，分別為案1217、1220、1221、1247、1249、1252及1254。另外，萬華區茶藝館群聚相關個案中，除了到羅東「銀河百家樂」遊藝場之外，還到過宜蘭縣礁溪鄉信義路「巨城電玩」遊藝場，及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，兩家遊藝場皆為「銀河百家樂」分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清該3起群聚事件之關聯性。

萬華確診者足跡曝光。（圖／指揮中心提供）

萬華確診者足跡曝光。（圖／指揮中心提供）

萬華確診者足跡曝光。（圖／指揮中心提供）

(中時新聞網)