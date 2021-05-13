萬華茶藝館確診者足跡曝光 到過羅東遊藝場 14:352021/05/13 中時新聞網 楊雅婷 、中時、 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬華茶藝館確診者曾到過宜蘭羅東多個遊藝場。（圖／翻攝自google map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心今公布萬華茶藝館確診者足跡，群聚相關個案中，有部分個案曾至臺北市萬華區茶藝館活動，分別為案1217、1220、1221、1247、1249、1252及1254。另外，萬華區茶藝館群聚相關個案中，除了到羅東「銀河百家樂」遊藝場之外，還到過宜蘭縣礁溪鄉信義路「巨城電玩」遊藝場，及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，兩家遊藝場皆為「銀河百家樂」分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清該3起群聚事件之關聯性。 萬華確診者足跡曝光。（圖／指揮中心提供） 萬華確診者足跡曝光。（圖／指揮中心提供） 萬華確診者足跡曝光。（圖／指揮中心提供） 前獅子會長與阿公店小姐有接觸 財經網美一句話鄉民笑翻天 陳時中「人與人的連結」神說明 網路引爆笑梗炸鍋洗版 (中時新聞網) #遊藝場 #個案 #茶藝館 #羅東 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遊藝場染疫者曾赴全聯宜蘭嵐峰門市 昨閉店消毒 10:332021/05/13 生活 遊客嚇光 羅東攤商日營業額僅500 04:102021/05/13 焦點要聞 染疫前獅子會長與阿公店女「人與人連結」 警急追上百位男客 08:542021/05/13 社會 台灣本土個案連環爆 名醫：這3例可能有關聯 08:192021/05/13 生活 專家最擔心的疫情3劇本全發生了 劉寶傑嚇到 08:462021/05/13 政治 阿公店2人確診 柯文哲急赴萬華分局 下午3時30分對外說明 11:172021/05/13 生活 新北八大行業暫停營業 公有場館關閉 04:102021/05/13 焦點要聞 宜蘭縣內16處風景區暫停對外開放 八大行業同步停業至6／8 13:332021/05/13 生活 黃偉哲要八大行業實名制 沒得講情 04:102021/05/13 地方新聞 萬華阿公店爆確診個案 在地人曝4黑暗真相：疫情不樂觀 13:072021/05/13 生活 茶室男女「不只泡茶片」瘋傳 宅神分享被讚：阿公老濕機 11:282021/05/13 社會 生活熱門新聞 直播》萬華茶室再爆3人染疫 陳時中：發60萬則細胞簡訊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 - 生活 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 - 生活 1個傳10個 獅子會成員爆前會長習慣：不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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