景氣不好，不少人興起想要做個小本生意讀的念頭，不過若是一不小心，恐怕就會落入詐騙陷阱。上海警方之前就曾破獲一起以虛假品牌奶茶招商網站吸引加盟商，並以10萬元（人民幣，下同）低價加盟費騙取合約人的詐騙案，涉案金額高達7億。

澎湃新聞報導，日前，上海警方在河北、廣東等地警方的大力協助下，成功偵破本市首例以虛假品牌奶茶招商網站吸引加盟商、虛構履約能力騙取加盟費的「套路加盟」合約詐騙案，抓獲金某、王某等90餘名犯罪嫌疑人，涉案金額7億餘元。

2020年5月，市民王先生在網路上看到一則某知名品牌奶茶招商加盟的廣告後，萌生了加盟創業的想法。進入網站留下聯繫方式後，客服人員便主動來電，為王先生詳細介紹了該知名品牌奶茶的管理方式和盈利前景。

然而，在幾番洽談後，客服卻以該知名品牌奶茶加盟名額已滿為由，轉而向王先生推薦了一個名為「茶芝蘭」的奶茶品牌，稱，茶芝蘭是與該知名品牌同屬一個集團的第三代品牌，並煞有其事地邀請王先生前往公司實地考察。

客服向王先生承諾，加盟後公司會統一安排選址籌建，配發生產設備，供應產品原料，並提供培訓指導、技術支撐、運營管理、廣告宣傳等全方位配套服務，王先生只要加盟就能輕鬆盈利。很快，王先生便與公司簽訂協定，並支付了10萬元加盟費。

然而，加盟之後，公司向王先生承諾的「全方位配套服務」並未兌現，所謂的張經理也不知所終。王先生的店鋪生意慘澹，僅僅開張3個月就面臨關停的窘境。氣憤的王先生找到公司討要說法，公司卻以王先生經營不善為由，對他的訴求置之不理。

2020年12月，上海警方依託資料分析，發現大量奶茶店鋪加盟商戶異常關停的風險，可能涉嫌經濟犯罪，終於在今年3月23日將以犯罪嫌疑人金某、王某為首的詐騙團夥一網打盡。

(中時 )