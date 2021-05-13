台北市交通局即將自17日至11月16日，於中山南路東側（徐州路至常德街）的18格收費停車格，試辦智慧停車架功能，民眾停車時可卡進智慧鎖，能有效防範機車遭竊、亂挪車，若下載「北市好停車」APP，還能即時偵測機車格位使用情形，一旁的繳費機還提供悠遊卡、手機悠遊付等多元繳費服務。

柯市府上任後力推智慧城市，交通治理導入不少智慧化管理計畫，去年交通局停車管理工程處與民間業者合作，於忠孝西路與中山南路口試辦「智慧機車鎖」，概念與YouBike類似，民眾將機車停進車格時，可將車卡進智慧鎖內，不僅防盜還可防刮，但試辦1個多月後，最後在機車族「只停不鎖」、抱怨麻煩的浪潮下黯然退場。

如今交通局決定導入智慧收費系統，將智慧機車鎖與繳費機功能結合，於中山南路東側（徐州路至常德街）試辦「智慧機車架＋繳費機」計畫，並提供設備開單服務，讓民眾享有一車一格、免挪車的便利性。

民眾若想體驗該服務，可下載「Parkey」APP註冊成為會員與綁定車號，即可用手機掃描「智慧機車架」上QR碼，就能按下上鎖鍵，從找車位到停進去都靠App操作。離場時再以手機線上支付或至現場繳費機使用悠遊卡解鎖取車，目前試辦路段停車費可享75折優惠。

交通局指出，試辦地點除有大型告示牌面、宣導與操作流程圖教導機車族使用外，現場也有服務人員解說和協助操作，民眾若有問題可使用24小時客服專線電話詢問，試辦成果將做為未來本市推動路邊機車格位智慧化的參考。

(中時 )