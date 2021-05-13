67歲張男在今年1月間搭乘林姓司機所駕駛的公車，因司機沒及時停靠站讓他下車，他怒罵三字經，還不顧公車還在行駛，竟拉扯轉動林男手中方向盤，等公車安全停靠路旁後，又搶走公車鑰匙，直到員警獲報到場才交出鑰匙。台中地檢署依公共危險及公然侮辱等罪將全案聲請簡易判決。

聲請簡易判決書指出，張姓老翁在今年1月15日中午12時許搭乘林男所駕駛的台中市公車，行經豐原區中山路時，認為司機未及時靠站讓他下車而心生不滿。

老翁不但對張男辱罵三字經，還不顧公車還在行駛中，突然出手用力拉扯張男手握的方向盤，妨害林男駕駛車輛全力，也致生往來人車危險，公車行駛中若因方向盤操作不當，可能失控發生重大交通事故。所幸，林男握穩方向盤，將公車安全緩慢停靠路旁。

林男停妥公車後，拿出手機要撥打電話報警，老翁再趁機伸手拔走公車鑰匙，林男見狀出手制止無效，要求歸還被拒，導致公車無法開門，乘客無法下車、公車也不能發動。

直到員警到場，老翁才交還鑰匙，警方調閱公車行車紀錄器影像追查，老翁坦承犯行。台中地檢署偵結，依致生交通往來危險及公然侮辱罪嫌聲請簡判。

(中時 )